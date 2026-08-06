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Виктор Ющенко получил новую должность: за что будет отвечать третий президент Украины

16:31 06.08.2026 Чт
3 мин
В Минкульте раскрыли первые детали и задачи Виктора Ющенко
aimg Татьяна Веремеева
Виктор Ющенко получил новую должность: за что будет отвечать третий президент Украины Фото: Третий президент Украины Виктор Ющенко (Getty Images)
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Третьего президента Украины Виктора Ющенко избрали председателем Наблюдательного совета Национального музея Голодомора-геноцида. Одним из приоритетов его работы станет завершение второй очереди музейного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры Украины.

Главное:

  • Новое назначение: Третьего президента Украины Виктора Ющенко избрали председателем Наблюдательного совета Национального музея Голодомора-геноцида.
  • Состав Наблюдательного совета: В совет вошли 11 представителей украинских общественных организаций, международных институций, зарубежного украинства и научного сообщества.
  • Руководящий состав: Заместителем председателя стал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук, а секретаршей - глава Сети потомков Голодомора Ольга Сорока.
  • Главная задача: Приоритетом работы совета станет поиск финансирования для завершения строительства второй очереди музейного комплекса и создания постоянной экспозиции.
  • Результаты музея: За последние четыре года музейную коллекцию удалось увеличить на 234%, продолжается формирование Архива устной истории и оцифровка экспонатов.

В новообразованный Наблюдательный совет вошли 11 представителей украинских общественных объединений, международных организаций, зарубежного украинства и научного сообщества. Он будет работать на постоянной основе и будет контролировать деятельность музея, будет способствовать его открытости и прозрачности.

Во время первого заседания члены совета избрали руководящий состав. Председателем стал президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко, заместителем председателя - бывший посол Канады в Украине Роман Ващук, а секретаршей - основательница и глава Сети потомков Голодомора Ольга Сорока.

Какие задачи определили для Наблюдательного совета

По словам вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры Татьяны Бережной, среди первоочередных задач совета - завершение строительства второй очереди музейного комплекса, создание постоянной экспозиции, привлечение международного финансирования, а также обеспечение открытости и подотчетности учреждения.

В свою очередь Ющенко подчеркнул, что одним из главных направлений работы станет поиск средств для завершения второй очереди музея. По его словам, для этого планируется привлекать как украинский бизнес, так и зарубежное украинство.

Он также отметил, что полноценное развитие Национального музея Голодомора-геноцида приобретает особое значение в условиях войны.

Как изменился музей за последние годы

Генеральный директор музея Леся Гасиджак сообщила, что за последние четыре года музейную коллекцию увеличили на 234%.

За это время работники учреждения проводили экспедиции, записывали показания очевидцев Голодомора и массового искусственного голода 1946-1947 годов, формировали Архив устной истории Голодомора, готовили новые издания и оцифровывали музейные экспонаты.

Также музей продолжает работать над созданием постоянной экспозиции и реализует международный проект технической помощи правительству Канады. В ходе заседания отдельно обсудили работу музея в условиях полномасштабной войны, сохранение коллекции и подготовку помещений к осенне-зимнему периоду.

Напомним, ранее архитектор Национального музея Голодомора-геноцида Юрий Ковалев рассказал, что строительство второй очереди музейного комплекса продолжается. По его словам, новое здание будет иметь крупнейшую в Европе зеленую крышу, первый в Украине покатый лифт, современные выставочные и конференц-залы, а также пространство для экспозиций, посвященных не только Голодомору, но и современной войне России против Украины.

Также мы писали о Голодоморе 1932-1933 годов. Историк Михаил Костив в интервью РБК-Украина объясняет, как советские власти организовали искусственный голод, кто был его главными виновниками, почему трагедию признали геноцидом, сколько людей погибло, как украинцы пытались выжить и почему мир долго не реагировал на преступления СССР.

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