Викриття шпигунів Угорщини на Закарпатті: Будапешт звинуватив Україну в "пропаганді"

За словами Сійярто, Угорщина "зможе розібратись" після того, як отримає "будь-яку офіційну інформацію". Зокрема він заявив, що повномасштабна війна в Україні нібито є "частково пропагандистською війною".

"Зрозуміло, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда... Якщо ми отримаємо якісь деталі або офіційну інформацію, тоді ми зможемо з цим розібратися, але до того часу це має розглядатися як пропаганда, до якої слід ставитися з обережністю", - заявив голова МЗС Угорщини.