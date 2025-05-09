Викриття шпигунів Угорщини на Закарпатті: Будапешт звинуватив Україну в "пропаганді"

Інформацію про те, що на Закарпатті було викрито агентів воєнної розвідки Угорщини необхідно розглядати нібито як "українську пропаганду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петера Сійярто, якого цитує ATV.
За словами Сійярто, Угорщина "зможе розібратись" після того, як отримає "будь-яку офіційну інформацію". Зокрема він заявив, що повномасштабна війна в Україні нібито є "частково пропагандистською війною".
"Зрозуміло, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда... Якщо ми отримаємо якісь деталі або офіційну інформацію, тоді ми зможемо з цим розібратися, але до того часу це має розглядатися як пропаганда, до якої слід ставитися з обережністю", - заявив голова МЗС Угорщини.
Сьогодні, 9 травня, стало відомо про те, що Служба безпеки України (СБУ) викрила агентів воєнної розвідки Угорщини, які шпигували на Закарпатті. Серед їх завдань були:
Під час комплексних заходів СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Їх куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.
Обидвом було повідомлено про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне.
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