Разоблачение шпионов Венгрии на Закарпатье: Будапешт обвинил Украину в "пропаганде"

Информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петера Сийярто, которого цитирует ATV.
По словам Сийярто, Венгрия "сможет разобраться" после того, как получит "любую официальную информацию". В частности он заявил, что полномасштабная война в Украине якобы является "частично пропагандистской войной".
"Понятно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда... Если мы получим какие-то детали или официальную информацию, тогда мы сможем с этим разобраться, но до тех пор это должно рассматриваться как пропаганда, к которой следует относиться с осторожностью", - заявил глава МИД Венгрии.
Сегодня, 9 мая, стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили на Закарпатье. Среди их задач были:
Во время комплексных мероприятий СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы. Их куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.
Обоим было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное.
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