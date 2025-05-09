Разоблачение шпионов Венгрии на Закарпатье: Будапешт обвинил Украину в "пропаганде"

По словам Сийярто, Венгрия "сможет разобраться" после того, как получит "любую официальную информацию". В частности он заявил, что полномасштабная война в Украине якобы является "частично пропагандистской войной".

"Понятно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда... Если мы получим какие-то детали или официальную информацию, тогда мы сможем с этим разобраться, но до тех пор это должно рассматриваться как пропаганда, к которой следует относиться с осторожностью", - заявил глава МИД Венгрии.