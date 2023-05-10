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Викрили коригувальників і не тільки. У Херсоні підвели підсумки затяжної комендантської години

Фото: місто Херсон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Херсоні та області під час тривалої комендантської години з 5 по 8 травня було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайде схрон зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

"Маємо результати контрдиверсійних заходів, які проводились на території Херсону та області з 5 по 8 травня. Найголовніше - правоохоронці затримали двох корегувальників ворожого артилерійського вогню. Взагалі в межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень", - заявив він.

За його словами, з незаконного обігу вилучено зброю та боєприпаси. Також було затримано двох осіб які перебували у розшуку та виявлено прихильників так званого "руського міра". З ними проведено профілактичні заходи.

Правоохоронці перевірили близько 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів. Під час заходів було виявлено 253 порушників комендантської години, а також виявлено та вилучено чотири мобільні телефони які значились викраденими.

"Окрім цього на кладовищі виявлено схрон зброї, з незаконного обігу було вилучено автоматичну Проведено чотири обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності", - розповів Прокудін.

Він повідомив, що в ході обшуків виявлено прапори РФ, георгієвські стрічки, зброю, документацію, списки осіб для отримання російських виплат, викрадену побутову техніку.

"Дякую мешканцям міста за розуміння та сприяння правоохоронним органам", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні та області впровадили цілодобову комендантську годину, яка тривала з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

Нагадаємо, у Херсонській облраді розповіли, чи буде проводитись евакуація з області.

Окрім того, у Херсоні до кінця травня має запрацювати система оповіщення.

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