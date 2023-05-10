Разоблачили корректировщиков и не только. В Херсоне подвели итоги затяжного комендантского часа

"Имеются результаты контрдиверсионных мероприятий, которые проводились на территории Херсона и области с 5 по 8 мая. Самое главное - правоохранители задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня. Вообще в рамках проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано девять уголовных производств", - заявил он.

По его словам, из незаконного обращения изъято оружие и боеприпасы. Также были задержаны двое находившихся в розыске и обнаружены сторонники так называемого "русского мира". С ними проведены профилактические мероприятия.

Правоохранители проверили около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств. Во время мероприятий были обнаружены 253 нарушителя комендантского часа, а также обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, которые числились похищенными.

"Кроме этого на кладбище обнаружен схрон оружия, из незаконного оборота был изъят автоматически Проведены четыре обыска по уголовным производствам, начатым по причастности граждан к коллаборационной деятельности", - рассказал Прокудин.

Он сообщил, что в ходе обысков обнаружены флаги РФ, георгиевские ленты, оружие, документацию, списки лиц для получения российских выплат, похищенную бытовую технику.

"Благодарю жителей города за понимание и содействие правоохранительным органам", - подчеркнул он.