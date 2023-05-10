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Разоблачили корректировщиков и не только. В Херсоне подвели итоги затяжного комендантского часа

Фото: город Херсон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Херсоне и области во время длительного комендантского часа с 5 по 8 мая были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найдет тайник оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал на главу Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина.

"Имеются результаты контрдиверсионных мероприятий, которые проводились на территории Херсона и области с 5 по 8 мая. Самое главное - правоохранители задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня. Вообще в рамках проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано девять уголовных производств", - заявил он.

По его словам, из незаконного обращения изъято оружие и боеприпасы. Также были задержаны двое находившихся в розыске и обнаружены сторонники так называемого "русского мира". С ними проведены профилактические мероприятия.

Правоохранители проверили около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств. Во время мероприятий были обнаружены 253 нарушителя комендантского часа, а также обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, которые числились похищенными.

"Кроме этого на кладбище обнаружен схрон оружия, из незаконного оборота был изъят автоматически Проведены четыре обыска по уголовным производствам, начатым по причастности граждан к коллаборационной деятельности", - рассказал Прокудин.

Он сообщил, что в ходе обысков обнаружены флаги РФ, георгиевские ленты, оружие, документацию, списки лиц для получения российских выплат, похищенную бытовую технику.

"Благодарю жителей города за понимание и содействие правоохранительным органам", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне и области внедрили круглосуточный комендантский час, который длился с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали, будет ли проводиться эвакуация из области .

Кроме того, в Херсоне до конца мая должна заработать система оповещения .

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