UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Викрав авто з полігону та стріляв по спецназу: на Рівненщині затримали дезертира

Ілюстративне фото: а Рівненщині затримали дезертира (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, який переховувався після втечі з військової частини та під час штурму будинку відкрив вогонь у бік поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Викрав автомобіль із полігону

За даними слідства, 30 січня до поліції звернувся військовослужбовець і повідомив про викрадення автомобіля Fiat Doblo, який був припаркований на території полігону.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та того ж дня знайшли транспорт неподалік селища Клевань.

Згодом оперативники встановили особу підозрюваного - ним виявився 49-річний місцевий житель, мобілізований у січні цього року.

 

Стрілянина під час затримання

14 лютого слідчо-оперативна група разом зі спецпризначенцями прибула до помешкання чоловіка для проведення слідчих дій. За інформацією поліції, він почав стріляти з вікна будинку у бік правоохоронців.

Після перемовин чоловік вийшов із будинку з піднятими руками та був затриманий. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що вилучили під час обшуку

Під час обшуку правоохоронці вилучили пістолет, автоматичну зброю, три пневматичні гвинтівки, штик-ніж, боєприпаси, а також предмети з нашаруванням психотропних речовин.

Чоловіку повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

Раніше ми писали про те, що у Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, кинувши у їхній бік боєприпас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська областьПоліцейські