Викрав авто з полігону та стріляв по спецназу: на Рівненщині затримали дезертира

Викрав автомобіль із полігону

За даними слідства, 30 січня до поліції звернувся військовослужбовець і повідомив про викрадення автомобіля Fiat Doblo, який був припаркований на території полігону.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та того ж дня знайшли транспорт неподалік селища Клевань.

Згодом оперативники встановили особу підозрюваного - ним виявився 49-річний місцевий житель, мобілізований у січні цього року.

Стрілянина під час затримання

14 лютого слідчо-оперативна група разом зі спецпризначенцями прибула до помешкання чоловіка для проведення слідчих дій. За інформацією поліції, він почав стріляти з вікна будинку у бік правоохоронців.

Після перемовин чоловік вийшов із будинку з піднятими руками та був затриманий. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що вилучили під час обшуку

Під час обшуку правоохоронці вилучили пістолет, автоматичну зброю, три пневматичні гвинтівки, штик-ніж, боєприпаси, а також предмети з нашаруванням психотропних речовин.

Чоловіку повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання.