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"Викрали головного інженера". Компанія-виробник БПЛА б'є на сполох через дії ТЦК

Головного інженера Ptashka Drones "викрали" дорогою на роботу (фото: facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ірина Костенко

В українській компанії Ptashka Drones, що займається розробкою та виготовленням FPV-дронів, а також навчанням інженерів і пілотів, повідомили про "викрадення" їхнього головного інженера з розробки систем протидії БПЛА представниками ТЦК та СП просто на вулиці - коли той прямував на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Про що саме розповіли у Ptashka Drones

Згідно з інформацією, опублікованою у соцмережі, представники Голосіївського районного у місті Києві ТЦК та СП "викрали головного інженера" (по розробці систем протидії БПЛА) української компанії Ptashka Drones "прямо вулицею дорогою до роботи".

"До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", - розповіли у компанії.

Зазначається, що представникам ТЦК показали всі документи та пояснили ситуацію.

"Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", - підсумували у Ptashka Drones.

Допис компанії (скриншот: facebook.com/FPV Дрони-камікадзе "Пташка")

"Бусифікація" в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що серед українців з'явився новий термін - "бусифікація". Йдеться про процес мобілізації військовозобов'язаних чоловіків з використанням силових методів (який може завершуватись тим, що людину буквально "пакують" в машину, бус).

За словами адвоката Катерини Аніщенко, такий термін може бути також і маніпуляцією, адже багато людей погоджуються на супровід до ТЦК та СП добровільно.

Дещо згодом начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко повідомив громадськість, що представники ТЦК діють у межах закону, а відео, які періодично з'являються у соціальних мережах (на підтвердження нібито неправомірних дій посадовців) - неповні та можуть створювати хибне враження про роботу ТЦК та СП.

За його словами, "бусифікація" - це більше міф.

Читайте також, як коханого української дизайнерки викрала поліція та що відомо про "схему", коли українських чоловіків "закривають невідомі" (особливо на заході України).

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