"Викрали головного інженера". Компанія-виробник БПЛА б'є на сполох через дії ТЦК

"Бусифікація" в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що серед українців з'явився новий термін - "бусифікація". Йдеться про процес мобілізації військовозобов'язаних чоловіків з використанням силових методів (який може завершуватись тим, що людину буквально "пакують" в машину, бус).

За словами адвоката Катерини Аніщенко, такий термін може бути також і маніпуляцією, адже багато людей погоджуються на супровід до ТЦК та СП добровільно.

Дещо згодом начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко повідомив громадськість, що представники ТЦК діють у межах закону, а відео, які періодично з'являються у соціальних мережах (на підтвердження нібито неправомірних дій посадовців) - неповні та можуть створювати хибне враження про роботу ТЦК та СП.

За його словами, "бусифікація" - це більше міф.

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