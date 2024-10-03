"Похитили главного инженера". Компания-производитель БПЛА бьет тревогу из-за действий ТЦК

О чем именно рассказали в Ptashka Drones

Согласно информации, опубликованной в соцсети, представители Голосеевского районного в Киеве ТЦК и СП "похитили главного инженера" (по разработке систем противодействия БПЛА) украинской компании Ptashka Drones "прямо на улице по дороге на работу".

"До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, имеем справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - рассказали в компании.

Отмечается, что представителям ТЦК показали все документы и объяснили ситуацию.

"Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет более полезным", - подытожили в Ptashka Drones.

Пост компании (скриншот: facebook.com/FPV Дрони-камікадзе "Пташка")