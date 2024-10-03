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"Похитили главного инженера". Компания-производитель БПЛА бьет тревогу из-за действий ТЦК

Главного инженера Ptashka Drones "похитили" по дороге на работу (фото: facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ирина Костенко

В украинской компании Ptashka Drones, занимающейся разработкой и изготовлением FPV-дронов, а также обучением инженеров и пилотов, сообщили о "похищении" их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА представителями ТЦК и СП прямо на улице - когда тот направлялся на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

О чем именно рассказали в Ptashka Drones

Согласно информации, опубликованной в соцсети, представители Голосеевского районного в Киеве ТЦК и СП "похитили главного инженера" (по разработке систем противодействия БПЛА) украинской компании Ptashka Drones "прямо на улице по дороге на работу".

"До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, имеем справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - рассказали в компании.

Отмечается, что представителям ТЦК показали все документы и объяснили ситуацию.

"Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет более полезным", - подытожили в Ptashka Drones.

Пост компании (скриншот: facebook.com/FPV Дрони-камікадзе "Пташка")

"Бусификация" в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, что среди украинцев появился новый термин - "бусификация". Речь идет о процессе мобилизации военнообязанных мужчин с использованием силовых методов (который может завершаться тем, что человека буквально "пакуют" в машину, бус).

По словам адвоката Катерины Анищенко, такой термин может быть также и манипуляцией, ведь многие соглашаются на сопровождение в ТЦК и СП добровольно.

Несколько позже начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко сообщил общественности, что представители ТЦК действуют в рамках закона, а видео, которые периодически появляются в социальных сетях (в подтверждение якобы неправомерных действий должностных лиц) - неполные и могут создавать ошибочное впечатление о работе ТЦК и СП.

По его словам, "бусификация" - это больше миф.

Читайте также, как любимого человека украинского дизайнера похитила полиция и что известно о "схеме", когда мужчин "закрывают неизвестные" (особенно на западе Украины).

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