"Похитили главного инженера". Компания-производитель БПЛА бьет тревогу из-за действий ТЦК

В украинской компании Ptashka Drones, занимающейся разработкой и изготовлением FPV-дронов, а также обучением инженеров и пилотов, сообщили о "похищении" их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА представителями ТЦК и СП прямо на улице - когда тот направлялся на работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.
Согласно информации, опубликованной в соцсети, представители Голосеевского районного в Киеве ТЦК и СП "похитили главного инженера" (по разработке систем противодействия БПЛА) украинской компании Ptashka Drones "прямо на улице по дороге на работу".
"До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, имеем справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - рассказали в компании.
Отмечается, что представителям ТЦК показали все документы и объяснили ситуацию.
"Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет более полезным", - подытожили в Ptashka Drones.
Пост компании (скриншот: facebook.com/FPV Дрони-камікадзе "Пташка")
Напомним, ранее мы рассказывали, что среди украинцев появился новый термин - "бусификация". Речь идет о процессе мобилизации военнообязанных мужчин с использованием силовых методов (который может завершаться тем, что человека буквально "пакуют" в машину, бус).
По словам адвоката Катерины Анищенко, такой термин может быть также и манипуляцией, ведь многие соглашаются на сопровождение в ТЦК и СП добровольно.
Несколько позже начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко сообщил общественности, что представители ТЦК действуют в рамках закона, а видео, которые периодически появляются в социальных сетях (в подтверждение якобы неправомерных действий должностных лиц) - неполные и могут создавать ошибочное впечатление о работе ТЦК и СП.
По его словам, "бусификация" - это больше миф.
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