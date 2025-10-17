Викрадення і тортури в Тернополі: шість військових уже під вартою, ще одного - шукають

Правоохоронці затримали вже шістьох військових, які викрадали та катували людей у Тернополі. Ще одного підозрюваного розшукують.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі "20 хвилин" заявив прокурор Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Андрій Багрій.
За його словами, підозрюваним обирають запобіжні заходи сьогодні, 17 жовтня. П'ятьом уже обрали запобіжні заходи у вигляді арешту без права внесення застави. Засідання щодо ще одного підозрюваного триває.
Адвокат просила суд взяти підозрюваних на поруки. До цього були готові командири. Але суд відмовив, оскільки командири мали брати участь у судовому засіданні хоча б у режимі відеоконференції.
За інформацією "20 хвилин", одному з підозрюваних лише 22 роки. Він служить із 18 років і пішов на службу добровільно. Тепер хлопця підозрюють у вимаганні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини.
Ще одному підозрюваному кілька місяців тому виповнилося 23 роки. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі громадян, а також у незаконному заволодінні транспортним засобом.
Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що в Тернополі поліція затримала групу військовослужбовців. Вони, за інформацією правоохоронців, незаконно позбавляли людей свободи, застосовували фізичне насильство, катували та вимагали гроші або цінне майно.
Потерпілих зловмисники вивозили за межі міста, били та примушували до передачі майна.
Серед постраждалих були люди з важкими пораненнями, які проходять реабілітацію, з яких нападники особливо цинічно знущалися. Так, в одного з жителів відібрали автомобіль KIA, який зловмисники використовували у власних цілях.
Одного військовослужбовця, який перебував на лікуванні, силоміць посадили в мікроавтобус, побили і вимагали викуп у 50 тисяч гривень. Іншого жителя, застосовуючи сльозогінний газ, вивезли за місто, облили легкозаймистою рідиною й утримували три дні в нелюдських умовах. Щодо сімох фігурантів оголосили підозри.