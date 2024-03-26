Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"

Що відомо про цей корабель?

"Костянтин Ольшанський" - представник проекту 775, за кодифікацією НАТО - Ropucha, є великим десантним кораблем. ВДК є багатопалубним, плоскодонним десантним кораблем океанської зони з півбаком і розвиненою кормовою надбудовою.

Названий ім'ям командира загону 68 десантників, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з Миколаєва в ході Другої світової війни - Костянтина Ольшанського.

За конструкцією цей ВДК він належить до суден, виконаних за системою "Ro-Ro" з танковою палубою, яка проходить по всій довжині корабля.

Основним призначенням великого десантного корабля є прийом з обладнаного або необладнаного берега гусеничної, колісної і будь-якої військово-транспортної техніки і піхотних підрозділів техніки, транспортування їх морем і висадки як на обладнане, так і необладнане узбережжя з малим схилом дна через відкритий носовий пристрій, а також прийому з води, транспортування морем і спуску на воду плаваючої техніки через відкритий носовий або кормовий пристрій.

Корабель може використовуватися для постановок мінних загороджень, для доставки гуманітарної допомоги і евакуації населення з небезпечних районів. Крім того, десантний корабель може використовуватися для військових перевезень, забезпечення кораблів і частин флоту в пунктах розосередженого базування.

Як правило, кораблі проекту 775 діють у складі корабельної десантної групи або у складі загону миротворчих сил, але можуть виконувати свої функції самостійно, без кораблів прикриття.

Технічні характеристики

ВДК може прийняти різні варіанти завантаження: 150 чоловік і 10 танків типу Т-55 з екіпажем 40 чоловік; 12 танків ПТ-76 з екіпажем 36 чоловік; підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем 12 чоловік, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2П27, 4 автомобілів ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 і одного легкового позашляховика ГАЗ-69. Особовий склад десанту - 147 чоловік.

Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль (7563,9 км) і плавати у всіх незамерзаючих морях і океанах без обмежень стану моря і вітру. Також відомо про такі характеристики:

Довжина - 112,59 м.

Ширина - 15 м.

Висота - 12 м.

Осадка - 3,7 м.

Тоннаж:

Стандартна - 3526 т.

Нормальна - 3779 т.

Повна - 4016 т.

Технічні дані:

Дизелі 16ZV/40/48.

Гвинти - 2 гвинти фіксованого кроку.

Потужність одного двигуна -10 500 к.с.

Швидкість - повний хід 18 вузлів.

Автономність плавання - 30 діб.

Озброєння:

Артилерія: 2 x АК-725.

Торпедно-мінне озброєння: до 90 мін.

Ракетне озброєння: 2 x МС-73 "Гроза".

Зенітне озброєння: 4 x ПЗРК "Стріла-2".

Історія використання

"Костянтин Ольшанський" був побудований 1985 року на судноверфі "Північна верф" у Гданську (Польща).

З 1985 по 1996 роки корабель входив до складу Чорноморського флоту і виконував властиві даному класу кораблів задачі: навчальні висадки десанту, бойові служби в Середземному морі.

27 березня 1996 року на кораблі був піднятий прапор Військово-Морських Сил України. За час перебування у ВМС ЗС України ВДК "Костянтин Ольшанський" взяв участь у багатьох флотських заходах.

22 березня 2011 року корабель вирушив до Лівії, щоб евакуювати громадян України з країни, де відбувалося повстання, там він взяв на борт 193 пасажири, із яких 85 громадян України та 108 громадян з 14 країн світу і 4 квітня вирушив назад на Мальту, де було висаджено 79 громадян, після цього, з громадянами України і СНД вирушив до Севастополя, куди прибув 11 квітня.

Захоплення окупантами в Криму

У результаті окупації півострова Крим військами Росії, в ніч на 6 березня 2014 року разом з шістьма бойовими кораблями ВМС України був заблокований в озері Донузлав. Блокування було виконано шляхом затоплення командуванням ЧФ ВМФ Росії декількох списаних кораблів.

20 березня російські військові висунули ультиматум українським військовим про перехід на бік Росії. Екіпаж корабля "Костянтин Ольшанський" був одним із тих, хто відмовився виконати цей ультиматум, залишившись вірними присязі. 21 березня екіпаж став тримати кругову оборону разом з іншим кораблем ВМС України тральщиком "Черкаси".

24 березня більша частина екіпажу залишила корабель, не перейшовши на бік Росії. На кораблі залишилось 20 військових, які, за повідомленням командира корабля, "мають стояти до кінця". 24 березня близько 200 російських штурмовиків з використанням гранат та автоматичної зброї захопили корабель "Костянтин Ольшанський".

За повідомленням українських ЗМІ, екіпажем було виведено з ладу рухову установку та електронне обладнання. У жовтні 2014 року БДК "Костянтин Ольшанський" переведено на стоянку до бази Чорноморського флоту РФ у місті Севастополь.

У січні 2024 року російські медіа писали, що "Костянтин Ольшанський" не передаватиметься до складу Чорноморського флоту РФ, а РФ має намір його утилізувати.

Враження "Костянтина Ольшанського"

Нагадаємо, 24 березня 2024 року Сили оборони України уразили протикорабельною крилатою ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський". Це офіційно підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, росіяни 9 років грабували цей ВДК, знімаючи обладнання та використовували для ремонту власних кораблів цього проекту, тому що замовити обладнання у Польщі через підставні агентства РФ не вдалося.

"А на 10 рік війни вони (окупанти - ред.) зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі проєкту 7775 і було схвалено рішення його відновити. Протягом року провели відновлювальні роботи, але метою цих робіт, як ми розуміємо, було зробити підробку для того, щоб рапортувати московському керівництву і споживачам інформації в Росії про те, як вони відновили один зі своїх кораблів. Цей корабель мали використовувати проти України, на жаль. Тому було вирішено вразити цю одиницю нашим "Нептуном", - сказав Плетенчук.

Зауважимо, що окрім "Костянтина Ольшанського" українським військовим вдалося атакувати й інші великі десантні кораблі в Криму, а саме - "Ямал" та "Азов".

Також у ВМС підтвердили враження російського середнього розвідувального корабля "Іван Хурс".

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