Викрадають дані та заражають вірусами: українців попередили про фейковий сайт ДТЕК
Киян попередили про можливе шахрайство з використанням фейкового домена ДТЕК. Шахраї можуть виманювати особисті дані через електронну пошту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Виявлено фейковий домен. Кіберзлочинці можуть використовувати його для викрадення персональних даних або зараження вірусами ваших девайсів", - сказано у повідомленні.
ДТЕК вже вжило необхідних заходів для ліквідації мережі шахраїв.
Однак користувачів просять бути обачними:
- не переходьте за невідомими посиланнями в месенджерах, соцмережах, СМС або електронній пошті
- не відкривайте та не завантажуйте файли з листів від підозрілих адресантів.
Офіційні канали ДТЕК:
- сайт https://www.dtek-kem.com.ua
- сторінка в Facebook https://www.facebook.com/dtekkem
- чат-бот у Telegram https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot
Нещодавно РБК-Україна писало про те, що шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди. Також у Запоріжжі було викрито шахрайську схему, за якою зловмисники заволодівали придбаними квартирами своїх жертв. Деталі шахрайської схеми - в матеріалі РБК-Україна.
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