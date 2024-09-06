Похищают данные и заражают вирусами: украинцев предупредили о фейковом сайте ДТЭК
Киевлян предупредили о возможном мошенничестве с использованием фейкового домена ДТЭК. Мошенники могут выманивать личные данные по электронной почте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Обнаружен фейковый домен. Киберпреступники могут использовать его для похищения персональных данных или заражения вирусами ваших девайсов", - говорится в сообщении.
ДТЭК уже принял необходимые меры для ликвидации сети мошенников.
Однако пользователей просят быть осмотрительными:
- не переходите по неизвестным ссылкам в мессенджерах, соцсетях, СМС или электронной почте
- не открывайте и не загружайте файлы из писем от подозрительных адресантов.
Официальные каналы ДТЭК:
- сайт https://www.dtek-kem.com.ua
- страница в Facebook https://www.facebook.com/dtekkem
- чат-бот в Telegram https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot
Недавно РБК-Украина писала о том, что мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды. Также в Запорожье была разоблачена мошенническая схема, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв. Детали мошеннической схемы – в материале РБК-Украина.
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