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Викрадав технології космічних компаній. У США китайського шпигуна засудили до 20 років

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Вашингтон, Четвер 17 листопада 2022 20:46
Викрадав технології космічних компаній. У США китайського шпигуна засудили до 20 років Фото: у США китайського шпигуна засудили до 20 років (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральний суд США засудив громадянина Китаю до 20 років ув'язнення за змову з метою крадіжки комерційної таємниці у кількох авіаційних та аерокосмічних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сюй Яньцзюнь був засуджений федеральним судом присяжних за звинуваченням у змові та спробі вчинити економічний шпигунство та крадіжку комерційної таємниці. Прокуратура зажадала 25-річного тюремного ув'язнення як стримуючий чинник проти подібних дій.

"Сьогоднішній вирок демонструє серйозність цих злочинів та рішучість Міністерства юстиції розслідувати дії китайського уряду або будь-якої іншої іноземної держави, спрямовані на створення загрози нашій економічній та національній безпеці", - йдеться у заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда.

42-річного Сюя, якого звинувачують у тому, що він є кадровим офіцером розвідки Міністерства державної безпеки Китаю, було затримано в Бельгії в 2018 році.

Стверджувалося, що в період з 2013 по 2018 рік він використовував псевдоніми та підставні компанії для викрадення даних американських авіаційних та аерокосмічних компаній.

Раніше стало відомо, що російському шпигунству в Європі було завдано "значного стратегічного удару" після початку вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, також стало відомо, що Росія відновлює шпигунські мережі в Європі та намагається перекидати нових агентів за кордон.

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