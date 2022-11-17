Викрадав технології космічних компаній. У США китайського шпигуна засудили до 20 років

Федеральний суд США засудив громадянина Китаю до 20 років ув'язнення за змову з метою крадіжки комерційної таємниці у кількох авіаційних та аерокосмічних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сюй Яньцзюнь був засуджений федеральним судом присяжних за звинуваченням у змові та спробі вчинити економічний шпигунство та крадіжку комерційної таємниці. Прокуратура зажадала 25-річного тюремного ув'язнення як стримуючий чинник проти подібних дій.

"Сьогоднішній вирок демонструє серйозність цих злочинів та рішучість Міністерства юстиції розслідувати дії китайського уряду або будь-якої іншої іноземної держави, спрямовані на створення загрози нашій економічній та національній безпеці", - йдеться у заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда.

42-річного Сюя, якого звинувачують у тому, що він є кадровим офіцером розвідки Міністерства державної безпеки Китаю, було затримано в Бельгії в 2018 році.

Стверджувалося, що в період з 2013 по 2018 рік він використовував псевдоніми та підставні компанії для викрадення даних американських авіаційних та аерокосмічних компаній.