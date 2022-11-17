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Похищал технологии космических компаний. В США китайского шпиона приговорили к 20 годам

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Вашингтон, Четверг 17 ноября 2022 20:46
Похищал технологии космических компаний. В США китайского шпиона приговорили к 20 годам Фото: в США китайского шпиона приговорили к 20 годам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральный суд США приговорил гражданина Китая к 20 годам тюремного заключения за заговор с целью кражи коммерческой тайны у нескольких авиационных и аэрокосмических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сюй Яньцзюнь был осужден федеральным судом присяжных по обвинению в сговоре и попытке совершить экономический шпионаж и кражу коммерческой тайны. Прокуратура потребовала 25-летнего тюремного заключения в качестве сдерживающего фактора против подобных действий.

"Сегодняшний приговор демонстрирует серьезность этих преступлений и решимость Министерства юстиции расследовать действия китайского правительства, или любой другой иностранной державы, направленные на создание угрозы нашей экономической и национальной безопасности", — говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.

42-летний Сюй, обвиняемый в том, что он является кадровым офицером разведки Министерства государственной безопасности Китая, был задержан в Бельгии в 2018 году.

Утверждалось, что в период с 2013 по 2018 год он использовал псевдонимы и подставные компании для похищения данных американских авиационных и аэрокосмических компаний.

Ранее стало известно, что российскому шпионажу в Европе был нанесен "значительный стратегический удар" после начала вторжения РФ в Украину.

Напомним, также стало известно, что Россия возобновляет шпионские сети в Европе и пытается перебрасывать новых агентов за границу.

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