Розкрадав гроші на закупівлі бронежилетів. Викрито експосадовця "Укренерго"

Що сталось

Навесні 2022 року, підозрюваний організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю. Для реалізації оборудки він залучив афілійовану комерційну структуру. Остання ж навіть не мала дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції та ніколи не займалась виготовленням бронежилетів.

"За даними слідства, у цієї фірми експосадовець "Укренерго" придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн гривень", - пише СБУ.

Фото: ексвисокопосадовця "Укренерго" викрито на корупції (ssu.gov.ua)

Що загрожує

Колишньому чиновнику "Укренерго" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Експосадовцю загрожує до 6 років тюрми.