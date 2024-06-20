Вимагав гроші за відстрочку від мобілізації: депутата міськради Ужгорода затримали на хабарі

Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міської ради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Він вимагав з військовозобов’язаних хабарі за відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами. За різні суми хабарів чиновник гарантував їм "пришвидшену" процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.

Правоохоронці затримали депутата на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: депутата міськради Ужгорода затримали на хабарі (t.me/SBUkr)