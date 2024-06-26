Разворовывал деньги на закупки бронежилетов. Разоблачен экс-чиновник "Укрэнерго"

Бывший руководитель одного из Департаментов "Укрэнерго" уличен в хищении бюджетных средств, которые были предназначены на закупку бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Весной 2022 года, подозреваемый организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости. Для реализации сделки он привлек аффилированную коммерческую структуру. Последняя же даже не имела разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции и никогда не занималась изготовлением бронежилетов.

"По данным следствия, у этой фирмы экс-чиновник "Укрэнерго" приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения по вдвое завышенной сумме. Таким образом это привело к бюджетным убыткам в более 10 млн гривен", - пишет СБУ.

Фото: экс-чиновник "Укрэнерго" уличен в коррупции (ssu.gov.ua)

Что грозит

Бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Экс-чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы.