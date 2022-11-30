Викрадали людей для тортур. СБУ затримала двох колаборантів під Херсоном (фото)

СБУ затримала колаборнатів, які під час окупації Херсона зайняли "посади" у так званому МВС та викрадали людей до катівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Наразі їм повідомлено про

У силовому відомстві зазначили, що після звільнення Херсона колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Однак їм це не вдалося.

Одного з колаборантів призначили "слідчим" і поставили перед ним завдання придушити рух партизанів на окупованій частині регіону. Другий зрадник був призначений "патрульним поліції" у складі окупаційного органу.

У спецслужбі розповіли, що під час захоплення міста зрадники добровільно вступили до створеного окупантами "ГУ МВС Херсонської області".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила зрадницю, яка допомагала ворогові під час окупації Херсонської області. Після втечі росіян колаборантка також намагалася поспішно залишити Україну.

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