Похищали людей для пыток. СБУ задержала двух коллаборантов под Херсоном (фото)

СБУ задержала коллаборнатов, которые во время оккупации Херсона заняли "должности" в так называемом МВД и похищали людей в пыточные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В спецслужбе рассказали, что во время захвата города предатели добровольно вступили в созданный оккупантами "ГУ МВД Херсонской области".
Одного из коллаборантов назначили "следователем" и поставили перед ним задачу подавить движение партизанов на оккупированной части региона. Второй предатель был назначен "патрульным полиции" в составе оккупационного органа.
пострадавшим применялось психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
В силовом ведомстве отметили, что после освобождения Херсона коллаборанты пытались скрываться на территории города. Однако им это не удалось.
Сейчас им сообщено о
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила предательницу, помогавшую врагу во время оккупации Херсонской области. После бегства россиян коллаборантка также пыталась поспешно покинуть Украину.
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