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Використовують продовольство як зброю. Британія різко засудила рішення РФ щодо "зернової угоди"

Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін використовує постачання продовольства "як зброю", виходячи із "зернової угоди" про експорт зерна з України.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standart.

Велика Британія засудила дії російського диктатора, вказавши на те, що, за оцінками ООН, це може приректи на голод ще мільйони людей.

"Путін використовує продовольство як зброю. Велика Британія рішуче засуджує вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Це рішення завдає шкоди найбіднішим верствам населення світу", - заявив Клеверлі.

Він додав, що "зернова угода" зіграла значну роль у зниженні та стабілізації світових цін на продовольство, поставивши на світові ринки понад 32 млн тонн продовольчих товарів.

"За оцінками ООН, без зерна, що поставляється в рамках чорноморської ініціативи, кількість людей, які недоїдають, у світі могла б збільшитися на мільйони", - сказав Клеверлі.

Він відкинув заперечення Кремля, сказавши: "Всупереч твердженням Росії, ООН та інші партнери зробили значні кроки для забезпечення доступу російського продовольства на світові ринки".

Зернова угода

В останні тижні російські чиновники погрожували, що Москва припинить свою участь у "зерновій угоді".

Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

При цьому посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна.

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