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Використовували Challenger 2. Десантники показали ефектне відео тренувань

Ілюстративне фото: десантники показали ефектне відео тренувань з Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські десантники з 82 окремої десантно-штурмової бригади провели навчання. У їхньому ході бійці використовували танк Challenger 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ в Telegram.

Як зазначили у СтратКомі, під час навчань військові використовували не лише Challenger 2, а й FPV-дрони. Також на відео є інша військова техніка.

"Підготовка відбувається максимально наближено до реального бою із засобами психологічного впливу на військових", - уточнили у Страткомі.

На відео можна побачити, що тренування захисників проходили у лісосмузі.

Навчання ЗСУ

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року українські захисники провели навчання на півночі країни. Вони проходили смугу перешкод та відпрацювали штурми.

Також було відпрацьовано надання первинної медичної допомоги та евакуацію поранених.

Такі тренування складають комплекс заходів бойової підготовки для підрозділів, які несуть службу у Північній операційній зоні.

 

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