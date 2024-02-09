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Использовали Challenger 2. Десантники показали эффектное видео тренировок

Иллюстративное фото: десантники показали эффектное видео тренировок с Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские десантники из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады провели учения. В их ходе бойцы использовали танк Challenger 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Как отметили в СтратКоме, в ходе учений военные использовали не только Challenger 2, но и FPV-дроны. Также на видео присутствует другая военная техника.

 

"Подготовка происходит максимально приближенно к реальному бою со средствами психологического воздействия на военных", - уточнили в СтратКоме. 

На видео можно заметить, что тренировки защитников проходили в лесополосе. 

Учения ВСУ

Напомним, в конце декабря 2023 года украинские защитники провели учения на севере страны. Они проходили полосу препятствий и отработали штурмы.

Также было отработано предоставление первичной медицинской помощи и эвакуация раненых. 

Такие тренировки составляют комплекс мер боевой подготовки для подразделений, несущих службу в Северной операционной зоне.

 

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