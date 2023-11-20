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Використовується для війни. Партизани в Ростові-на-Дону виявили базу палива армії РФ

Архівне фото: Партизани в Ростові-на-Дону показали базу палива армії РФ (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани в Ростові-на-Дону виявили базу палива окупантів, яку армія РФ використовує для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Агент нашого руху розвідав базу паливно-мастильних матеріалів на вулиці Стрілецькій. Також було розвідано "Південне управління дорожнього господарства МО РФ", яке організовує автотранспортне і дорожнє забезпечення російської армії", - йдеться в повідомленні.

Партизани уточнюють, що ці об'єкти організовують логістичні маршрути і постачають увесь південний регіон РФ паливом, зокрема війська на окупованих українських територіях. 

Фото: База росіян (t.me/atesh_ua)

База ПММ забезпечує прилеглий військовий аеродром. Він безпосередньо використовується у військових цілях.

"Знищення зазначених об'єктів завдасть серйозної шкоди можливостям ЗС РФ. Робота ведеться, вся інформація була передана відповідним органам", - додали в "АТЕШ".

"АТЕШ" допомагає виявляти військові об'єкти окупантів

Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об'єкт добре охороняється і оточений оборонними спорудами.

Також партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації.

А нещодавно партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).

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