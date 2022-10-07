Використання Росією іранських дронів-камікадзе не матиме суттєвого впливу на хід війни, - ISW

Застосування Росією іранських безпілотників і близько не створює на полі бою такого ж ефекту, як використання Україною американських систем HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Shahed-136 і Mohajer-6 навряд чи суттєво вплинуть на хід російсько-української війни.
В ISW, як доказ, наводять слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що окупанти загалом застосували
"Р
В Інституті вивчення війни також процитували речника
Нагадаємо, Збройні сили України збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.