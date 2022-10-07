Использование РФ иранских дронов-камикадзе не окажет существенного влияния на ход войны, - ISW

Применение Россией иранских беспилотников и близко не создает на поле боя такого же эффекта, как использование Украиной американских систем HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Shahed-136 и Mohajer-6 вряд ли существенно повлияют на ход российско-украинской войны.
В ISW, как доказательство, приводят слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что оккупанты в целом применили
"
В Институте изучения войны также процитировали спикера
Напомним, Вооруженные силы Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.
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