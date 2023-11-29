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Використання активів РФ для допомоги Україні нашкодить євро, - віце-президент ЄЦБ

Фото: віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Потенційна репутаційна шкода від використання заморожених активів Росії для відновлення України поки що виключає такий крок.

Про це заявив віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄЦБ.

"Наша позиція щодо використання дивідендів та відсотків від заморожених активів зрозуміла. По-перше: це має бути глобальне рішення, в ідеалі за участю всіх членів "Великої сімки. Крім того, нам потрібно бути обережними, оскільки це може призвести до репутаційних збитків", - сказав він.

За його словами, це матиме наслідки для євро як безпечної валюти.

"Євро - друга за важливістю валюта у світі, і ми маємо враховувати її довгострокову репутацію. Я думаю, що є й інші способи фінансування відновлення України", - заявив Луїс де Гіндос.

Заморожені російські активи

Європейський Союз обговорює плани щодо запровадження податку на прибуток, отриманого від заморожених активів Центрального банку Росії, щоб використати ці доходи для відновлення України, хоча ЄЦБ висловив стурбованість щодо такого кроку.

За оцінками, понад 200 млрд євро суверенних активів Росії, що перебувають під санкціями, знаходяться в ЄС. Європейська комісія має намір внести конкретну юридичну пропозицію, як можна використати російські активи.

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