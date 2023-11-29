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Использование активов РФ для помощи Украине нанесет ущерб евро, - вице-президент ЕЦБ

Фото: вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потенциальный репутационный ущерб от использования замороженных активов России для восстановления Украины пока исключает такой шаг.

Об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕЦБ.

"Наша позиция по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна. Во-первых: это должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов "Большой семерки. Кроме того, нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу", - сказал он.

По его словам это будет иметь последствия для евро как безопасной валюты.

"Евро - вторая по важности валюта в мире, и мы должны учитывать ее долгосрочную репутацию. Я думаю, что есть и другие способы финансирования восстановления Украины", - заявил Луис де Гиндос.

Замороженные российские активы

Европейский Союз обсуждает планы по введению налога на прибыль, полученной от замороженных активов Центрального банка России, чтобы использовать эти доходы для восстановления Украины, хотя ЕЦБ выразил обеспокоенность по поводу такого шага.

По оценкам, более 200 млрд евро находящихся под санкциями суверенных активов России находятся в ЕС. Европейская комиссия намерена внести конкретное юридическое предложение, как можно использовать российские активы.

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