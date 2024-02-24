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Використали фальшиві документи. ДПСУ затримала кілька груп чоловіків, які йшли в Словаччину

Україна, Субота 24 лютого 2024 21:25
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Використали фальшиві документи. ДПСУ затримала кілька груп чоловіків, які йшли в Словаччину Фото: прикордонники затримали групу чоловіків біля кордону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники затримали кілька груп чоловіків, що направлялись в Словаччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Працівники ДПСУ заявили, що рух першої групи у бік державного кордону зафіксувала фотопастка. Затримали невідомих під час подолання ними загороджувального паркану.

Друга група чоловіків наважилася на "подорож" за кордон через гірську та лісисту ділянку, небезпечну для життя.

Про перебування ще однієї сторонньої особи біля держрубежу сповістив сигналізаційний комплекс. Прикордонний наряд виявив порізаний колючий дріт та юнака, який почав втікати. Його затримали за кількасот метрів від кордону.

Ще двоє порушників на контроль разом з паспортами надали довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов’язаного. Втім, документи виявилися підробленими.

"На всіх правопорушників складено адмінпротоколи, а чоловікам, які використовували фальшиві документи, загрожує кримінальна відповідальність", - наголосили прикордонники.

Нагадаємо, що минулого тижня прикордонники повідомили українців про небезпеку щодо вовків на кордоні з Молдовою та дали пораду.

Ми також писали, що нещодавно Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

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