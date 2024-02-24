Использовали фальшивые документы. ГПСУ задержала несколько групп мужчин, которые шли в Словакию

Украинские пограничники задержали несколько групп мужчин, направлявшихся в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сотрудники ГПСУ заявили, что движение первой группы в сторону государственной границы зафиксировала фотоловушка. Задержали неизвестных при преодолении ими заградительного забора.

Вторая группа мужчин решилась на "путешествие" за границу через горный и лесистый участок, опасный для жизни.

О нахождении еще одного постороннего лица у госграницы известил сигнализационный комплекс. Пограничный наряд обнаружил порезанную колючую проволоку и юношу, который начал бежать. Его задержали в нескольких сотнях метров от границы.

Еще двое нарушителей на контроль вместе с паспортами предоставили справки ВЛК и временные удостоверения военнообязанного. Впрочем, документы оказались поддельными.

"На всех правонарушителей составлены админпротоколы, а мужчинам, использовавшим фальшивые документы, грозит уголовная ответственность", - подчеркнули пограничники.

Напомним, что на прошлой неделе пограничники сообщили украинцам об опасности волков на границе с Молдовой и дали совет.

Мы также писали, что недавно Государственная пограничная служба Украины задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" в границу с Молдовой.

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