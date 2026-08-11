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До вікон не підходити. Новосибірськ "підготували" до приїзду Путіна

17:00 11.08.2026 Вт
2 хв
Візит російського диктатора супроводжувався драконовими заходами безпеки
aimg Олена Бджола
Фото: російський диктатор Володимир Путін у Новосибирську (Getty Images)

Через приїзд російського диктатора Володимира Путіна мешканцям Новосибірська забороняли виходити на вулицю. В місцевому універі закрили їдальню і басейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.

Путін проїхався пустими вулицями Новосибірська

У ніч на 11 серпня Путін прилетів до Новосибірська відкривати:

  • Сибірське кільцеве джерело фотонів у Наукограді Кольцово,
  • студентський кампус в Академмістечку.

Поліцейських почали розставляти маршрутом його прямування ще напередодні ввечері. Силовики чергували через кожні 50 метрів, каже кореспондент "Говорить НеМосква".

Жителі будинків уздовж маршруту кортежу отримали такі заборони з посиланням на силовиків:

  • утриматися від виходу на вулицю в момент проїзду,
  • завісити вікна і не підходити до них,
  • не користуватися електронними та оптичними пристроями,
  • прибрати машини з вулиці Більшовицької.

Що зі студентами

В Академмістечку перекрили дороги, а довкола корпусів НГУ виставили металеві огорожі, пише видання.

Студентам розіслали в чатах вказівки не відчиняти вікна та не підходити до них.

Як мінімум п'ять гуртожитків попередили про:

  • обмеження пересування,
  • перебої зі зв'язком та інтернетом,
  • можливі затримки доставок.

Студентську їдальню та басейн закрили, а на більшій частині Академмістечка та в центрі міста відключили оренду електросамокатів.

Підготовка до візиту

До візиту диктатора у місті:

  • перекладали асфальт,
  • ремонтували тротуари та фасади,
  • укладали газони.

Ціни на бензин

Цікаво, що на відміну від попередніх поїздок бензин у Новосибірську до приїзду Путіна не подешевшав.

Перед візитами Путіна до Іркутська у липні та до Красноярська на початку серпня місцеві жителі помічали зниження цін на паливо та зникнення черг на заправках. Після від'їзду Путіна ціни поверталися.

Вранці 11 серпня ціни в Новосибірську залишилися приблизно на рівні попередніх днів: АІ-92 та АІ-95 на різних мережах коштували від 63 до 85 рублів за літр.

Раніше РБК-Україна писало, що Путін після відновлення візитів по регіонах перестав їздити у європейську частину РФ. Адже туди регулярно долітають українські безпілотники.

Також стало відомо, що у Красноярську перед візитом Путіна на АЗС різко впали ціни на пальне. Крім того, зникли й обмеження на його продаж.

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