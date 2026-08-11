До вікон не підходити. Новосибірськ "підготували" до приїзду Путіна

Через приїзд російського диктатора Володимира Путіна мешканцям Новосибірська забороняли виходити на вулицю. В місцевому універі закрили їдальню і басейн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.
У ніч на 11 серпня Путін прилетів до Новосибірська відкривати:
Поліцейських почали розставляти маршрутом його прямування ще напередодні ввечері. Силовики чергували через кожні 50 метрів, каже кореспондент "Говорить НеМосква".
Жителі будинків уздовж маршруту кортежу отримали такі заборони з посиланням на силовиків:
В Академмістечку перекрили дороги, а довкола корпусів НГУ виставили металеві огорожі, пише видання.
Студентам розіслали в чатах вказівки не відчиняти вікна та не підходити до них.
Як мінімум п'ять гуртожитків попередили про:
Студентську їдальню та басейн закрили, а на більшій частині Академмістечка та в центрі міста відключили оренду електросамокатів.
До візиту диктатора у місті:
Цікаво, що на відміну від попередніх поїздок бензин у Новосибірську до приїзду Путіна не подешевшав.
Перед візитами Путіна до Іркутська у липні та до Красноярська на початку серпня місцеві жителі помічали зниження цін на паливо та зникнення черг на заправках. Після від'їзду Путіна ціни поверталися.
Вранці 11 серпня ціни в Новосибірську залишилися приблизно на рівні попередніх днів: АІ-92 та АІ-95 на різних мережах коштували від 63 до 85 рублів за літр.
Раніше РБК-Україна писало, що Путін після відновлення візитів по регіонах перестав їздити у європейську частину РФ. Адже туди регулярно долітають українські безпілотники.
Також стало відомо, що у Красноярську перед візитом Путіна на АЗС різко впали ціни на пальне. Крім того, зникли й обмеження на його продаж.