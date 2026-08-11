К окнам не подходить. Новосибирск "подготовили" к приезду Путина

Путин проехался по пустым улицам Новосибирска

В ночь на 11 августа Путин прилетел в Новосибирск открывать:

Сибирский кольцевой источник фотонов в Наукограде Кольцово,

студенческий кампус в Академгородке.

Полицейских начали расставлять по маршруту его следования еще накануне вечером. Силовики дежурили каждые 50 метров, пишет корреспондент "Говорит НеМосква".

Жители домов вдоль маршрута кортежа получили следующие запреты со ссылкой на силовиков:

воздержаться от выхода на улицу в момент проезда,

завесить окна и не подходить к ним,

не пользоваться электронными и оптическими устройствами,

убрать машины с улицы Большевистской.

Что со студентами

В Академгородке перекрыли дороги, а вокруг корпусов НГУ выставили металлические ограждения, пишет издание.

Студентам разослали в чатах указания не открывать окна и не подходить к ним.

Как минимум пять общежитий предупредили о:

ограничении передвижения,

перебоях со связью и интернетом,

возможных задержках доставок.

Студенческую столовую и бассейн закрыли, а на большей части Академгородка и в центре города отключили аренду электросамокатов.

Подготовка к визиту

До визита диктатора в городе:

уложили асфальт,

ремонтировали тротуары и фасады,

укладывали газоны.

Цены на бензин

Интересно, что, в отличие от предыдущих поездок, бензин в Новосибирске до приезда Путина не подешевел.

Перед визитами Путина в Иркутск в июле и Красноярске в начале августа местные жители замечали снижение цен на топливо и исчезновение очередей на заправках. После отъезда Путина цены возвращались.

Утром 11 августа цены в Новосибирске остались примерно на уровне предыдущих дней: АИ-92 и АИ-95 в разных сетях стоили от 63 до 85 рублей за литр.