К окнам не подходить. Новосибирск "подготовили" к приезду Путина

Из-за приезда российского диктатора Владимира Путина жителям Новосибирска запрещали выходить на улицу. В местном универе закрыли столовую и бассейн.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Телеграмм-канал ASTRA.
В ночь на 11 августа Путин прилетел в Новосибирск открывать:
Полицейских начали расставлять по маршруту его следования еще накануне вечером. Силовики дежурили каждые 50 метров, пишет корреспондент "Говорит НеМосква".
Жители домов вдоль маршрута кортежа получили следующие запреты со ссылкой на силовиков:
В Академгородке перекрыли дороги, а вокруг корпусов НГУ выставили металлические ограждения, пишет издание.
Студентам разослали в чатах указания не открывать окна и не подходить к ним.
Как минимум пять общежитий предупредили о:
Студенческую столовую и бассейн закрыли, а на большей части Академгородка и в центре города отключили аренду электросамокатов.
До визита диктатора в городе:
Интересно, что, в отличие от предыдущих поездок, бензин в Новосибирске до приезда Путина не подешевел.
Перед визитами Путина в Иркутск в июле и Красноярске в начале августа местные жители замечали снижение цен на топливо и исчезновение очередей на заправках. После отъезда Путина цены возвращались.
Утром 11 августа цены в Новосибирске остались примерно на уровне предыдущих дней: АИ-92 и АИ-95 в разных сетях стоили от 63 до 85 рублей за литр.
Ранее РБК-Украина писало, что Путин после возобновления визитов по регионам перестал ездить в европейскую часть РФ. Ведь туда регулярно долетают украинские беспилотники.
Также стало известно, что в Красноярске перед визитом Путина на АЗС резко упали цены на горючее. Кроме того, исчезли и ограничения на его продажу.