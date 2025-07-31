"Вікно можливостей": Санду сказала, як переговори України та РФ вплинуть на Придністров'я
Молдова хоче змусити Росію вивести війська з Придністров'я. Якщо почнуться реальні мирні переговори щодо війни в Україні, Молдова в рамках цих переговорів поставить питання про виведення військ РФ з регіону.
Про це заявила президент Молдови Мая Санду, передає РБК-Україна із посиланням на NewsMaker.
Санду зазначила, що потреба змусити Росію вивести війська з Придністров'я нікуди не поділася. Оскільки Молдова віддає пріоритет саме мирній реінтеграції - але наявність російської армії на території регіону створює проблему.
"Щоб говорити про реінтеграцію, потрібно вирішити важливу проблему — виведення російських військ з території Придністров'я. Ми знаємо, що таке реінтеграція, у нас все прораховано: за роками, етапами, вартістю. І деякі елементи вже реалізуються", - запевнила вона.
Санду підкреслила, що Молдова зараз отримує гроші від Європейського Союзу, але Придністров'я не може розраховувати на частку з цих коштів, окрім як через деякі проєкти. Кишинів не буде фінансувати територію, де перебувають росіяни. Отже, вигнання росіян з Придністров'я продовжує залишатися нагальною проблемою.
"Ми щоразу говоримо про цю потребу на всіх форумах, на всіх зустрічах із нашими міжнародними партнерами, і наші партнери нас підтримують у цій вимозі, що Росія має вивести свою армію", - зазначила вона.
За словами президента Молдови, зараз не видно, щоб Кремль хотів зупинити війну в Україні. Але якщо почнуться мирні переговори, відкриється "вікно можливостей" щодо Придністров'я.
"Якщо будуть реальні мирні переговори в Україні, то тоді, можливо, і для нас відкриється вікно можливостей для того, щоб поставити та вирішити це питання про виведення російської армії з нашої території", - додала Санду.
Окупаційна армія РФ у Придністров'ї
Зараз на території невизнаного державного утворення "Придністровська молдавська республіка" перебуває приблизно 1500 "російських" солдатів. Але насправді більшість із них - місцеві жителі, які приєдналися до армії РФ. Лише мала частка цих солдатів реально росіяни.
На початку червня 2025 року прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія хоче перекинути до Придністров'я приблизно 10 тисяч військових. Це дозволило б росіянам значно посилити окупаційне військове угруповання в цьому регіоні.
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