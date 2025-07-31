"Окно возможностей": Санду сказала, как переговоры Украины и РФ повлияют на Приднестровье

Молдова хочет заставить Россию вывести войска из Приднестровья. Если начнутся реальные мирные переговоры о войне в Украине, Молдова в рамках этих переговоров поставит вопрос о выводе войск РФ из региона.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Санду отметила, что потребность заставить Россию вывести войска из Приднестровья никуда не делась. Поскольку Молдова отдает приоритет именно мирной реинтеграции - но наличие российской армии на территории региона создает проблему.

"Чтобы говорить о реинтеграции, нужно решить важную проблему - вывод российских войск с территории Приднестровья. Мы знаем, что такое реинтеграция, у нас все просчитано: по годам, этапам, стоимости. И некоторые элементы уже реализуются", - заверила она.

Санду подчеркнула, что Молдова сейчас получает деньги от Европейского Союза, но Приднестровье не может рассчитывать на долю из этих средств, кроме как через некоторые проекты. Кишинев не будет финансировать территорию, где находятся россияне. Итак, изгнание россиян из Приднестровья продолжает оставаться насущной проблемой.

"Мы каждый раз говорим об этой необходимости на всех форумах, на всех встречах с нашими международными партнерами, и наши партнеры нас поддерживают в этом требовании, что Россия должна вывести свою армию", - отметила она.

По словам президента Молдовы, сейчас не видно, чтобы Кремль хотел остановить войну в Украине. Но если начнутся мирные переговоры, откроется "окно возможностей" по Приднестровью.

"Если будут реальные мирные переговоры в Украине, то тогда, возможно, и для нас откроется окно возможностей для того, чтобы поставить и решить этот вопрос о выводе российской армии с нашей территории", - добавила Санду.