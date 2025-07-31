Вікна летять тисячами: як Україна справляється з наслідками обстрілів

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Який масштаб проблеми розбитих вікон?

Яку компенсацію на ремонт надає держава?

Що роблять міжнародні донори?

Що стримує збільшення виробництва вікон в Україні?

Де громадам шукати гроші на відновлення?

Постійні обстріли призводять до масових руйнувань і пошкоджень житла людей, виробничих та адміністративних приміщень. В першу чергу пошкоджуються та розбиваються вікна. Масштаб цієї проблеми по всій країні – величезний. Особливо ця проблема стосується міст і сіл, які розташовані близько до лінії фронту, кордону з Росією та піддаються масовим обстрілам.

У Києві станом на 24 липня було пошкоджено 1,8 тисяч будівель. Як повідомили в Київській міській держадміністрації, лише протягом червня пошкоджень зазнали 200 приміщень.

Найбільших руйнувань зазнало місто Харків. З початку повномасштабної війни у місті було вибито 220 тисяч вікон, 106 тисяч – ще чекають на відновлення. Більше третини багатоквартирних будинків у місті пошкоджені обстрілами двічі і більше разів.

"Харків – це місто розбитих вікон і це не метафора, це реальність, яка одразу кидається в очі", – сказав РБК-Україна міський голова Ігор Терехов.

Протягом червня у Харкові сукупно було вибито 4,5 тисяч вікон, а відновлено – 2,7 тисячі. Тобто, темпи пошкоджень вдвічі випереджають темпи відновлення, при цьому, місто максимально використовує всі можливості для відбудови.

Фото: Для Харкова проблема розбитих вікон - найбільш актуальна (Getty Images)

"Масштаби руйнувань є колосальними. Сотні тисяч будівель, як житлових, так і комерційних, пошкоджені або зруйновані", – каже РБК-Україна експерт Муніципального комітету відновлення в Асоціації міст України Вікторія Коваленко.

Загальної статистики щодо кількості розбитих вікон по всій країні немає, адже кожна місцева громада веде власний облік.

"Кожна шоста заявка по пошкодженому житлу в Україні – це Харків. Ми лідируємо за кількістю звернень. І при всьому бажанні та максимальній мобілізації ресурсів, не завжди встигаємо обробити все так швидко, як хотілося б", – зазначив Терехов.

В Києві ситуація очікувано краща. Станом на 23 липня, до місцевих комісій надійшло понад 6 тисяч заяв на отримання компенсацій, з них комісії погоджено видачу коштів для половини (3,1 тисяча) заявників.

В Миколаївській області 63% людей, які звернулися за компенсацією за пошкоджене житло вже отримали перші платежі, було погоджено 72% заяв на нове житло.

Відновлення саме вікон – це першочергова задача, адже зрозуміло, що з вибитими шибками, навіть затягнутими плівкою або дерев’яною OSB-плитою, дуже складно зустрічати зиму.

"Цю проблему треба максимально вирішити до настання холодів, наприклад, до 1 жовтня", – сказав виданню директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Відсутність герметичності теплового контуру приміщення, призводить до значних втрат теплової енергії, підвищує навантаження на теплові мережі і збільшує вартість тепла у платіжках, зауважили в КМДА.

Державні програми відновлення вікон

Основним інструментом відновлення житла після обстрілів на сьогодні є державна програма "єВідновлення".

Як скористатися програмою:

подати заяву про пошкоджене або зруйноване житло,

заяву розгляне комісія від місцевого органу влади,

комісія визначить складність ремонту, його вартість і ухвалить рішення щодо виплати.

Компенсація надходить на спеціальну картку, яку можна відкрити у банках, які приймають участь у програмі. Отримані кошти треба використати протягом року у магазинах або будівельних компаніях, які є учасниками "єВідновлення". Після цього, необхідно подати звіт про використання коштів.

Законодавство встановлює граничний строк на розгляд заяви комісією – 30 днів. Зазвичай розгляд звернення і проведення ремонту категорії А, який передбачає незначні пошкодження без руйнування каркасу будівлі та компенсацією до 200 тисяч гривень, займають від кількох тижнів до 2-3 місяців, кажуть в Асоціації міст.

"Середня сума компенсації, яка надається в рамках програми "єВідновлення" на ремонт житла з пошкодженням категорії А на сьогодні становить 72 300 грн", – повідомили РБК-Україна в Міністерстві розвитку громад і територій.

Треба врахувати, що є складніші ремонти, які вимагають більш значних сум компенсацій, також є повністю знищене житло. Щодо останнього, держава вже видала житлові сертифікати (кошти на нове житло) для 35% заявників або 20,7 тисяч людей. В міністерстві уточнили, що середня вартість житлового сертифікату на купівлю нового житла становить 1,5 млн грн, а на відбудову власного будинку – 2,2 млн грн.

Фото: Для подання заявки за програмою "єВідновлення" необхідно зафіксувати завдані пошкодження та збитки (Getty Images)

У 2024 році програма фінансувалася за грантові кошти Світового банку, на неї було виділено 2,9 млрд гривень. Бюджет програми "єВідновлення" на цей рік збільшено майже вдвічі – до 5,4 млрд гривень, з яких 3,7 млрд грн надає Світовий банк, 1 млрд – держбюджет та 665 млн грн – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Одними із найбільш популярних товарів, які купують учасники програми "єВідновлення" у мережі торговельних центрів "Епіцентр", є газобетонні блоки, OSB плити та вікна.

Найбільше вікон протягом червня 2023 року - червня 2025 року "Епіцентр" продав учасникам програми у Харкові та Харківській області, а також Києві, Миколаївській та Запорізькій областях. Але поступово продажі вікон все-таки падають.

"Пік продажів вікон за програмою припав на друге півріччя 2023 року. В подальшому обсяги їх реалізації поступово скорочувалися", – коментують у мережі "Епіцентр".

В асоціації "Українські виробники світлопрозорих конструкцій" вважають, що програма "єВідновлення" потребує удосконалення. Там зазначають, що вартість вікон, яка закладена в розрахунок компенсації, залишилася на рівні 2023 року і не була переглянута з урахуванням інфляції.

Часто вартість необхідного ремонту перевищує порогові 200 тисяч гривень для ремонту категорії А, не всі необхідні роботи підлягають компенсації.

"Значні труднощі виникають з отриманням згоди на компенсацію від співвласників житла", – сказала Вікторія Коваленко.

Ще однією програмою підтримки від держави є програма "Віднови дім", яка фінансує Фонд енергоефективності. Вона призначена для багатоквартирних будинків, в яких створені ОСББ.

Наприклад, ця програма профінансувала відбудову будинків в Ірпені Київської області. На початку року Фонд енергоефективності призупиняв прийом заявок через брак фінансування, але у червні ЄС та уряд Німеччини додатково виділили 18 млн євро на цю програму, що дало можливість відновити її роботу.

Міжнародні та локальні програми підтримки

Важливу роль відіграє допомога закордонних організацій. Зокрема Харкову допомагають партнери із Швейцарії, вони вже сприяли заміні 12 тисяч вікон, а на конференції із відновлення у Римі, погодили допомогу на відновлення ще 33 тисяч вікон.

Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, ООН та міста-партнери допомагають Харкову відновлювати енергетику та комунальне господарство.

Фото: Харків успішно залучив допомогу від багатьох міжнародних донорів (Getty Images)

У Сумах відновлювати вікна допомагає міжнародна організація Global Empowerment Mission у партнерстві з Фондом Говарда Баффета. Часто гуманітарні фонди та волонтери забезпечують заміну вікон у приватних будинках, особливо в прифронтових регіонах, сказали в Асоціації міст.

Окремі програми фінансують місцеві бюджети самостійно. Наприклад, в Києві із бюджету міста відновлюються десятки пошкоджених багатоквартирних будинків, зокрема тих, які зазнали масованих обстрілів протягом квітня-липня. У Чернігові діє програма часткової компенсації мешканцям, у яких були розбиті вікна через бойові дії.

Успішним прикладом використання різних джерел коштів є Бакалійська громада на Харківщині. На початок 2024 року у цій громаді було пошкоджено 14,4 тисячі вікон. З них вдалося відновити 74% пошкоджених вікон, що є доволі високим показником, повідомляють в Асоціації міст.

Часто постраждалі громади отримують допомогу будівельними матеріалами, наприклад, OSB плитами та плівкою, якими закривають розбиті вікна.

Наприклад, у січні 2023 року внаслідок сильного обстрілу зазнало місто Очаків на Миколаївщині. Тоді обласна адміністрація передала місту близько 1700 OSB плит та інші будівельні матеріали, щоб закрити велику оперативну потребу міста.

Як змінився ринок вікон за час війни

У перший рік повномасштабної війни ринок віконної продукції, як і всі інші товарні ринки, зазнав значного падіння. У 2023-2024 році він відновлювався, але на сьогодні загальні продажі ще не досягли рівня 2021 року.

"Після кожного серйозного обстрілу дійсно відбувається короткострокове зростання замовлень на заміну пошкоджених віконних конструкцій, однак цей ефект триває обмежений період і не може компенсувати загальне скорочення ринку", – сказав РБК-Україна директор асоціації "Українські виробники світлопрозорих конструкцій" Михайло Орленко.

Краща ситуація на заході країни, там попит вже перевищив довоєнні показники, адже туди переїхало багато підприємств, там проживає багато внутрішньо переміщених осіб. В той же час, в областях, які найбільше страждають від війни, попит і виробництво вікон залишається нижчим за довоєнний період.

На сьогодні в Україні виробляються дві із трьох складових вікна – пластикова рамка та металева фурнітура. Скло імпортується із Туреччини, Єгипту та Європи. Проте, готові вікна збираються всередині країни. Найбільшою проблемою для збільшення внутрішнього виробництва є нестача працівників, які складають та монтують вікна.

Фото: Для збільшення виробництва вікон в Україні необхідне залучення трудових мігрантів (Getty Images)

"Це проблема номер один для всіх виробників – незалежно від регіону чи масштабів виробництва", – сказав Орленко, додавши, що в умовах міграції та мобілізації, галузі не вистачає внутрішнього трудового ресурсу і тому залучаються трудові мігранти з Азії, зокрема із Індії та Бангладеш.

Проте, останнім часом держава фактично припинила видачу трудових віз для вихідців з цих країн. Держава має об’єктивно подивитися на соціальну ситуацію, визначити країни, з яких вона готова приймати працівників і забезпечити їх працевлаштування, вважають в асоціації.

Як покращити програму "єВідновлення"

В Асоціації міст вважають, що заходи для відбудови будівель і відновлення вікон мають продовжувати удосконалюватися. Зокрема, необхідно створити єдину платформу допомоги, де буде онлайн-реєстрація пошкоджень, відстеження статусу заявки та інформування заявника про всі програми допомоги. Крім того, в асоціації відзначають необхідність публічно звітувати про витрати, запроваджувати сертифікацію будівельних компаній, посилювати контроль за якістю та активніше залучати волонтерів.

До розробки прайсів, за якими компенсуються матеріали та роботи, варто залучити учасників ринку, щоб ціни були актуальними, додає Михайло Орленко.

Очевидно, що проблема розбитих вікон не буде повністю вирішена до зупинки бойових дій. Для того, щоб темпи відновлення почали випереджати темпи руйнувань місцева влада має взяти до уваги успішні приклади, які базуються на ефективній комунікації з усіма стейколдерами та використання всіх доступних джерел капіталу та матеріалів.