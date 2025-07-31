Окна летят тысячами: как Украина справляется с последствиями обстрелов

Главное:

Какой масштаб проблемы разбитых окон?

Какую компенсацию на ремонт предоставляет государство?

Что делают международные доноры?

Что сдерживает увеличение производства окон в Украине?

Где громадам искать деньги на восстановление?

Постоянные обстрелы приводят к массовым разрушениям и повреждениям жилья людей, производственных и административных помещений. В первую очередь повреждаются и разбиваются окна. Масштаб этой проблемы по всей стране – огромный. Особенно эта проблема касается городов и сел, которые расположены близко к линии фронта, границе с Россией и подвергаются массовым обстрелам.

В Киеве по состоянию на 24 июля было повреждено 1,8 тысяч зданий. Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, только в течение июня повреждения получили 200 помещений.

Наибольшим разрушениям подвергся город Харьков. С начала полномасштабной войны в городе было выбито 220 тысяч окон, 106 тысяч – еще ждут восстановления. Более трети многоквартирных домов в городе повреждены обстрелами дважды и более раз.

"Харьков - это город разбитых окон и это не метафора, это реальность, которая сразу бросается в глаза", – сказал РБК-Украина городской голова Игорь Терехов.

В течение июня в Харькове совокупно было выбито 4,5 тысяч окон, а восстановлено – 2,7 тысячи. То есть, темпы повреждений вдвое опережают темпы восстановления, при этом, город максимально использует все возможности для восстановления.

Фото: Для Харькова проблема разбитых окон - наиболее актуальна (Getty Images)

"Масштабы разрушений являются колоссальными. Сотни тысяч зданий, как жилых, так и коммерческих, повреждены или разрушены", – говорит РБК-Украина эксперт Муниципального комитета восстановления в Ассоциации городов Украины Виктория Коваленко.

Общей статистики по количеству разбитых окон по всей стране нет, ведь каждая местная община ведет собственный учет.

"Каждая шестая заявка по поврежденному жилью в Украине - это Харьков. Мы лидируем по количеству обращений. И при всем желании и максимальной мобилизации ресурсов, не всегда успеваем обработать все так быстро, как хотелось бы", – отметил Терехов.

В Киеве ситуация ожидаемо лучше. По состоянию на 23 июля, в местные комиссии поступило более 6 тысяч заявлений на получение компенсаций, из них комиссии согласовано выдачу средств для половины (3,1 тысяча) заявителей.

В Николаевской области 63% людей, которые обратились за компенсацией за поврежденное жилье уже получили первые платежи, было согласовано 72% заявлений на новое жилье.

Восстановление именно окон - это первоочередная задача, ведь понятно, что с выбитыми стеклами, даже затянутыми пленкой или деревянной OSB-плитой, очень сложно встречать зиму.

"Эту проблему надо максимально решить до наступления холодов, например, до 1 октября", – сказал изданию директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Отсутствие герметичности теплового контура помещения, приводит к значительным потерям тепловой энергии, повышает нагрузку на тепловые сети и увеличивает стоимость тепла в платежках, отметили в КГГА.

Государственные программы восстановления окон

Основным инструментом восстановления жилья после обстрелов на сегодня является государственная программа "еВідновлення".

Как воспользоваться программой:

подать заявление о поврежденном или разрушенном жилье,

заявление рассмотрит комиссия от местного органа власти,

комиссия определит сложность ремонта, его стоимость и примет решение о выплате.

Компенсация поступает на специальную карточку, которую можно открыть в банках, которые принимают участие в программе. Полученные средства надо использовать в течение года в магазинах или строительных компаниях, которые являются участниками "еВідновлення". После этого, необходимо подать отчет об использовании средств.

Законодательство устанавливает предельный срок на рассмотрение заявления комиссией – 30 дней. Обычно рассмотрение обращения и проведение ремонта категории А, который предусматривает незначительные повреждения без разрушения каркаса здания и компенсацией до 200 тысяч гривен, занимают от нескольких недель до 2-3 месяцев, говорят в Ассоциации городов.

"Средняя сумма компенсации, которая предоставляется в рамках программы "еВідновлення" на ремонт жилья с повреждением категории А на сегодня составляет 72 300 грн", – сообщили РБК-Украина в Министерстве развития общин и территорий.

Надо учесть, что есть более сложные ремонты, которые требуют более значительных сумм компенсаций, также есть полностью уничтоженное жилье. Относительно последнего, государство уже выдало жилищные сертификаты (средства на новое жилье) для 35% заявителей или 20,7 тысяч человек. В министерстве уточнили, что средняя стоимость жилищного сертификата на покупку нового жилья составляет 1,5 млн грн, а на восстановление собственного дома – 2,2 млн грн.

Фото: Для подачи заявки по программе "еВідновлення" необходимо зафиксировать нанесенные повреждения и убытки (Getty Images)

В 2024 году программа финансировалась за грантовые средства Всемирного банка, на нее было выделено 2,9 млрд гривен. Бюджет программы "еВідновлення" на этот год увеличен почти вдвое – до 5,4 млрд гривен, из которых 3,7 млрд грн предоставляет Всемирный банк, 1 млрд – госбюджет и 665 млн грн – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Одними из самых популярных товаров, которые покупают участники программы "еВідновлення" в сети торговых центров "Эпицентр", являются газобетонные блоки, OSB плиты и окна.

Больше всего окон в течение июня 2023 года - июня 2025 года "Эпицентр" продал участникам программы в Харькове и Харьковской области, а также Киеве, Николаевской и Запорожской областях. Но постепенно продажи окон все-таки падают.

"Пик продаж окон по программе пришелся на второе полугодие 2023 года. В дальнейшем объемы их реализации постепенно сокращались", – комментируют в сети "Эпицентр".

В ассоциации "Украинские производители светопрозрачных конструкций" считают, что программа "еВідновлення" требует усовершенствования. Там отмечают, что стоимость окон, которая заложена в расчет компенсации, осталась на уровне 2023 года и не была пересмотрена с учетом инфляции.

Часто стоимость необходимого ремонта превышает пороговые 200 тысяч гривен для ремонта категории А, не все необходимые работы подлежат компенсации.

"Значительные трудности возникают с получением согласия на компенсацию от совладельцев жилья", – сказала Виктория Коваленко.

Еще одной программой поддержки от государства является программа "Восстанови дом", которая финансирует Фонд энергоэффективности. Она предназначена для многоквартирных домов, в которых созданы ОСМД.

Например, эта программа профинансировала восстановление домов в Ирпене Киевской области. В начале года Фонд энергоэффективности приостанавливал прием заявок из-за нехватки финансирования, но в июне ЕС и правительство Германии дополнительно выделили 18 млн евро на эту программу, что позволило возобновить ее работу.

Международные и локальные программы поддержки

Важную роль играет помощь зарубежных организаций. В частности Харькову помогают партнеры из Швейцарии, они уже способствовали замене 12 тысяч окон, а на конференции по восстановлению в Риме, согласовали помощь на восстановление еще 33 тысяч окон.

Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, ООН и города-партнеры помогают Харькову восстанавливать энергетику и коммунальное хозяйство.

Фото: Харьков успешно привлек помощь от многих международных доноров (Getty Images)

В Сумах восстанавливать окна помогает международная организация Global Empowerment Mission в партнерстве с Фондом Говарда Баффета. Часто гуманитарные фонды и волонтеры обеспечивают замену окон в частных домах, особенно в прифронтовых регионах, сказали в Ассоциации городов.

Отдельные программы финансируют местные бюджеты самостоятельно. Например, в Киеве из бюджета города восстанавливаются десятки поврежденных многоквартирных домов, в частности тех, которые подверглись массированным обстрелам в течение апреля-июля. В Чернигове действует программа частичной компенсации жителям, у которых были разбиты окна из-за боевых действий.

Успешным примером использования различных источников средств является Бакалийская громада на Харьковщине. На начало 2024 года в этой громаде было повреждено 14,4 тысячи окон. Из них удалось восстановить 74% поврежденных окон, что является довольно высоким показателем, сообщают в Ассоциации городов.

Часто пострадавшие общины получают помощь строительными материалами, например, OSB плитами и пленкой, которыми закрывают разбитые окна.

Например, в январе 2023 года в результате сильного обстрела пострадал город Очаков Николаевской области. Тогда областная администрация передала городу около 1700 OSB плит и другие строительные материалы, чтобы закрыть большую оперативную потребность города.

Как изменился рынок окон за время войны

В первый год полномасштабной войны рынок оконной продукции, как и все другие товарные рынки, претерпел значительное падение. В 2023-2024 году он восстанавливался, но на сегодня общие продажи еще не достигли уровня 2021 года.

"После каждого серьезного обстрела действительно происходит краткосрочный рост заказов на замену поврежденных оконных конструкций, однако этот эффект длится ограниченный период и не может компенсировать общее сокращение рынка", – сказал РБК-Украина директор ассоциации "Украинские производители светопрозрачных конструкций" Михаил Орленко.

Лучшая ситуация на западе страны, там спрос уже превысил довоенные показатели, ведь туда переехало много предприятий, там проживает много внутренне перемещенных лиц. В то же время, в областях, которые больше всего страдают от войны, спрос и производство окон остается ниже довоенного периода.

На сегодня в Украине производятся две из трех составляющих окна - пластиковая рамка и металлическая фурнитура. Стекло импортируется из Турции, Египта и Европы. Однако, готовые окна собираются внутри страны. Самой большой проблемой для увеличения внутреннего производства является нехватка работников, которые составляют и монтируют окна.

Фото: Для увеличения производства окон в Украине необходимо привлечение трудовых мигрантов (Getty Images)

"Это проблема номер один для всех производителей – независимо от региона или масштабов производства", – сказал Орленко, добавив, что в условиях миграции и мобилизации, отрасли не хватает внутреннего трудового ресурса и поэтому привлекаются трудовые мигранты из Азии, в частности из Индии и Бангладеш.

Однако, в последнее время государство фактически прекратило выдачу трудовых виз для выходцев из этих стран. Государство должно объективно посмотреть на социальную ситуацию, определить страны, из которых оно готово принимать работников и обеспечить их трудоустройство, считают в ассоциации.

Как улучшить программу "еВідновлення"

В Ассоциации городов считают, что мероприятия для восстановления зданий и восстановления окон должны продолжать совершенствоваться. В частности, необходимо создать единую платформу помощи, где будет онлайн-регистрация повреждений, отслеживание статуса заявки и информирование заявителя обо всех программах помощи. Кроме того, в ассоцииации отмечают необходимость публично отчитываться о расходах, вводить сертификацию строительных компаний, усиливать контроль за качеством и активнее привлекать волонтеров.

К разработке прайсов, по которым компенсируются материалы и работы, следует привлечь участников рынка, чтобы цены были актуальными, добавляет Михаил Орленко.

Очевидно, что проблема разбитых окон не будет полностью решена до остановки боевых действий. Для того, чтобы темпы восстановления начали опережать темпы разрушений местные власти должны принять во внимание успешные примеры, основанные на эффективной коммуникации со всеми стейколдерами и использовании всех доступных источников капитала и материалов.