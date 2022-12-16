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Виключення Росії з Ради безпеки ООН. У Байдена відповіли на резолюцію

Фото: прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не бачать можливості зміни правил Організації Об'єднаних Націй задля виключення Росії з постійних членів Ради безпеки організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, зроблену під час брифінгу.

За її словами, адміністрація США не бачить можливості зміни правил міжнародної організації і тому зосереджена на продовженні зусиль щодо ізоляції Росії та в міжнародних організаціях та щодо притягнення Росії до відповідальності, у тому числі за допомогою санкцій.

"Якби існував спосіб виключити Росію з Ради безпеки ООН, ми негайно приступили б до цього", - підкреслила Жан-П'єр.

Коментар Білого дому пішов за резолюцією, внесеною американськими конгресменами Стівом Коеном і Джоном Вілсоном, які представляють комісію з безпеки та співробітництва в Європі, із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб Росію виключили з Ради Безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною.

Нагадаємо, як раніше заявив президент Володимир Зеленський, Російська Федерація окупувала місце в Раді безпеки ООН, але "ніхто у світі вже не хоче чути її брехню".

Додамо, що у лютому цього року Росія наклала вето на резолюцію ООН із вимогою припинити війну проти України.

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