Росія окупувала місце в Раді безпеки ООН, її брехню не хочуть чути, - Зеленський
Російська Федерація окупувала місце у Раді безпеки ООН, але ніхто у світі вже не хоче чути її брехню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Щойно я звернувся до Ради безпеки ООН і закликав реагувати. Реагувати на російський терор. Одне крісло в Раді безпеки досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, що російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло порожнє", - зазначив він.
Він також підкреслив, що Європейський парламент визнав Росію країною-терористом і закликав ЄС та його учасниць створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі та мало наслідки.
Нагадаємо, раніше Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН назвав російські ракетні атаки 23 листопада злочином проти людяності. Він також закликав переглянути можливість голосування та вето Росії у питаннях, пов'язаних із її агресією проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.