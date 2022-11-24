Росія окупувала місце в Раді безпеки ООН, її брехню не хочуть чути, - Зеленський

Російська Федерація окупувала місце у Раді безпеки ООН, але ніхто у світі вже не хоче чути її брехню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Щойно я звернувся до Ради безпеки ООН і закликав реагувати. Реагувати на російський терор. Одне крісло в Раді безпеки досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, що російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло порожнє", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Європейський парламент визнав Росію країною-терористом і закликав ЄС та його учасниць створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі та мало наслідки.