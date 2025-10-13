UA

Війна в Україні

Не виключена ліквідація. У Трампа новий план усунення Мадуро від влади, - Politico

Фото: Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро може стати законною метою США, якщо його вважатимуть наркобароном і терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що Дональд Трамп під час свого другого президентського терміну знову націлився на Мадуро, але інакше. Тепер він підкреслює давні звинувачення про те, що цей диктатор є наркобароном і небезпечним злочинцем.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, план США полягає в тому, щоб змусити Мадуро піти у відставку в рамках триваючої боротьби Трампа з наркокартелями.

Ці зусилля включають в себе:

  • оголошення таких груп терористичними організаціями;
  • нанесення удару по суднах, які імовірно переводили наркотики з Венесуели;
  • збільшення нагороди за голову Мадуро до 50 млн доларів США;
  • припинення дипломатичних переговорів із Каракасом.

Чиновник розповів, що у Трампа є безліч планів, включно з авіаударами по об'єктах наркоторгівлі на території Венесуели, проте він не віддавав прямого наказу усунути Мадуро.

Проте, одне джерело, знайоме з ходом обговорень, припустило, що якщо Мадуро вважатимуть наркобароном і терористом, він може стати цілком прийнятною метою.

"Хіба ми не переслідуємо постійно звинувачених наркоторговців і терористів?", - поставила запитання ця людина.

Також колишні чиновники США пояснили, що продовження компанії проти Мадуро без офіційного оголошення про "зміну режиму" - не виставляє Трампа слабким. Водночас США нестимуть меншу відповідальність за наслідки у Венесуелі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, згідно з яким він матиме додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення США.

Також тиждень тому він звернувся до Папи Лева ХІV з проханням допомогти зберегти мир у країні на тлі загострення напруженості зі США.

