Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення

У Києві на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста ухвалили низку рішень. Все через загрозу проникнення ворожих ДРГ до столиці та погрози Росії посилити ракетні атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.
"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту", - зауважив Попко.
Крім того, він акцентував, що не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.
Як розповіли в КМВА, враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва прийняла такі рішення:
Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.
"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені", - додав Попко.
Нагадаємо, що після відносного затишшя війська РФ знову зосередили свою увагу на атаках по Києву.
Так, 21 березня після понад місячної перерви країна-агресор завдала масованого ракетного удару, що призвело до руйнувань у Києві, зокрема у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах. Постраждали 13 людей.
Крім того, 25 березня окупанти атакували столицю України балістичними ракетами. Вибухи пролунали в місті буквально одразу після сигналу повітряної тривоги. Тоді найбільше через падіння уламків "дісталося" Печерському району, де зазнав руйнувань триповерховий спортзал. Постраждали люди.
Експерти схиляються до думки, що того дня росіяни застосували гіперзвукові ракети "Циркон", який долітає до столиці за лічені хвилини. В Повітряних силах своєю чергою заспокоюють - засоби для перехоплення таких цілей є, але влада все ж радить українцям бути пильними і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
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