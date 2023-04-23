Не виключають обстріли. У Київській області посилили заходи безпеки у поминальні дні

Він зазначив, що у поминальні дні, з 22 до 25 квітня, у Київській області правоохоронці будуть працювати у посиленому режимі. За розрахунками поліції, цвинтарі відвідають приблизно 200 тисяч жителів. Тому на чергування вивели 2 тисячі поліцейських та тисячу представників добровольчих формувань територіальних громад.

Нєбитов не виключає обстріли України у поминальні дні. Крім того, він зазначив, що на звільнених територіях досі зберігається мінна небезпека.

"Ворог підступний і в будь-який може обстріляти нашу територію. Ми бачимо останні ракетні обстріли це переважно цивільні об’єкти. Крім того, на одному з цвинтарів знайшли 9 розтяжок, які залишили російські окупанти", - заявив глава поліції.

Він закликав жителів уникати масових скупчень, зокрема на цвинтарях, у поминальні дні.

Нагадаємо, що у Києві на поминальні дні запустили додаткові автобуси до кладовищ.

Також зазначимо, що у Запорізькій області у прифронтових громадах заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні.

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