Не исключают обстрелы. В Киевской области ужесточили меры безопасности в поминальные дни

Он отметил, что в поминальные дни, с 22 по 25 апреля, в Киевской области правоохранители будут работать в усиленном режиме. По расчетам полиции, кладбища посетят около 200 тысяч жителей. Поэтому на дежурство вывели 2 тысячи полицейских и 1000 представителей добровольческих формирований территориальных общин.

Небытов не исключает обстрелы Украины в поминальные дни. Кроме того, он отметил, что на освобожденных территориях по-прежнему сохраняется минная опасность.

"Враг коварен и любой может обстрелять нашу территорию. Мы видим последние ракетные обстрелы это преимущественно гражданские объекты. Кроме того, на одном из кладбищ нашли 9 растяжек, которые оставили российские оккупанты", - заявил глава полиции.

Он призвал жителей избегать массовых скоплений, в том числе на кладбищах, в поминальные дни.

Напомним, что в Киеве на поминальные дни запустили дополнительные автобусы к кладбищам.

Также отметим, что в Запорожской области в прифронтовых общинах запретили посещать кладбища в поминальные дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.