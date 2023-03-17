UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Викликав істерику. У Лаврова відреагували на ордер на арешт Путіна

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту диктатора Володимира Путіна не має значення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Захарової, ордер на арешт Путіна немає значення з правового погляду. Окрім цього вона назвала виданий ордер "рецептом" і юридично нікчемним.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань за ним не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - додала Захарова.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає, що за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна Росії проти УкраїниГаага