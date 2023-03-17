Викликав істерику. У Лаврова відреагували на ордер на арешт Путіна

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту диктатора Володимира Путіна не має значення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За словами Захарової, ордер на арешт Путіна немає значення з правового погляду. Окрім цього вона назвала виданий ордер "рецептом" і юридично нікчемним.
"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань за ним не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - додала Захарова.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає, що за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.
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