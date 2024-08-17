UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Викликала посла. Росія образилася на репортаж італійських ЗМІ з Курської області

Ілюстративне фото: у МЗС Росії викликали посла Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чеччілію Піччоні після того, як кореспонденти італійського державного телеканалу RAI вели репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії.

"Послу було висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи італійської державної телерадіокомпанії RAI, яка незаконно проникла на територію Російської Федерації", - сказано в повідомленні відомства країни-агресора.

У МЗС додали, що це "порушує російське законодавство та правила журналістської етики".

На цьому фоні в міністерстві додали, що дії кореспондентів "підпадають під дію Кримінального кодексу РФ".

"Російськими компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками RAI злочину для їх правової оцінки та вжиття відповідних заходів", - пригрозили у відомстві.

Бої у Курській області

Нагадаємо, українські захисники майже два тижні продовжують операцію у Курській області. Вони змогли взяти під свій контроль велику кількість населених пунктів - згідно з останньою інформацією, яку розкрив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, їх було 82.

Така операція ЗСУ зазнала росіян зненацька - вони провалили оборону кордону та не змогли зупинити просування українських військових.

За час з початку операції в Курській області велика кількість російських окупантів була взята в полон.

Зокрема, СБУ провела операцію, в рамках якої було взято в полон понад 100 російських солдатів. Серед них були бійці підрозділу "Ахмат". Більш детально про це розповіли джерела РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІталіяКурська областьВійна в Україні