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Вызвала посла. Россия обиделась на репортаж итальянских СМИ из Курской области

Иллюстративное фото: в МИД России вызвали посла Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии Чеччилию Пиччони после того, как корреспонденты итальянского государственного телеканала RAI вели репортаж из подконтрольной Украине части Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

"Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора. 

В МИД добавили, что это "нарушает российское законодательство и правила журналистской этики". 

На этом фоне в министерстве добавили, что такие действия корреспондентов "подпадают под действие Уголовного кодекса РФ". 

"Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками RAI преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер", - пригрозили в ведомстве. 

Бои в Курской области

Напомним, украинские защитники почти две недели продолжают операцию в Курской области. Они смогли взять под свой контроль большое количество населенных пунктов - согласно последней информации, которую раскрыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, их было 82.

Такая операция ВСУ застигла россиян врасплох - они провалили оборону границы и не смогли остановить продвижение украинских военных.

За время с начала операции в Курской области большое количество российских оккупантов было взято в плен.

В частности, СБУ провела операцию, в рамках которой было взято в плен более 100 российских солдат. Среди них были и бойцы подразделения "Ахмат". Более детально об этом рассказали источники РБК-Украина.

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