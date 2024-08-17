Вызвала посла. Россия обиделась на репортаж итальянских СМИ из Курской области

Бои в Курской области

Напомним, украинские защитники почти две недели продолжают операцию в Курской области. Они смогли взять под свой контроль большое количество населенных пунктов - согласно последней информации, которую раскрыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, их было 82.

Такая операция ВСУ застигла россиян врасплох - они провалили оборону границы и не смогли остановить продвижение украинских военных.

За время с начала операции в Курской области большое количество российских оккупантов было взято в плен.

В частности, СБУ провела операцию, в рамках которой было взято в плен более 100 российских солдат. Среди них были и бойцы подразделения "Ахмат". Более детально об этом рассказали источники РБК-Украина.

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