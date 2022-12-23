Викликає жаль: у Румунії критикують ухвалений Україною закон про нацменшини

У міністерстві закордонних справ Румунії виступили з критикою ухваленого Верховною Радою України закону про національні меншини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Румунії.

У відомстві нагадали, що у висновку Єврокомісії, сформульованому за заявкою України на вступ до Європейського Союзу, було визначено необхідні для виконання кроки для завершення реформи законодавчої бази прав осіб, які належать до національних меншин відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

"Міністерству закордонних справ прикро, що закон був ухвалений за відсутності нових консультацій Венеціанської комісії, висновок якої, безумовно, сприяв би забезпеченню вичерпного та чіткого тексту з погляду європейських правових стандартів у цьому питанні, у тому числі з боку перевірка способу, чиї попередні рекомендації відображені у нормативному тексті", - йдеться у релізі.

Крім того, додали в МЗС Румунії, "викликає жаль" і те, що закон був ухвалений за відсутності відповідних консультацій з представниками румунської громади в Україні, на чому наполягав Бухарест.

"Міністерство закордонних справ закликає українську владу проконсультуватися з Венеціанською комісією ще на цьому етапі та повністю виконати її рекомендації з огляду на те, що закон передбачає шестимісячний термін для його набуття чинності", - йдеться у заяві.

Також румунська сторона зазначає, що неодноразово зверталася до Києва з проханням "ретельно проконсультувати румунське суспільство в Україні у процесі розробки та ухвалення закону".