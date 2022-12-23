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Вызывает сожаление: в Румынии критикуют принятый Украиной закон о нацменьшинствах

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Пятница 23 декабря 2022 06:47
Вызывает сожаление: в Румынии критикуют принятый Украиной закон о нацменьшинствах Фото: Богдан Ауреску, глава МИД Румынии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве иностранных дел Румынии выступили с критикой принятого Верховной Радой Украины закона о национальных меньшинствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.

В ведомстве напомнили, что в заключении Еврокомиссии, сформулированном по заявке Украины на вступление в Европейский Союз, были определены необходимые для выполнения шаги для завершения реформы законодательной базы прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Министерству иностранных дел досадно, что закон был принят при отсутствии новых консультаций Венецианской комиссии, заключение которой, безусловно, способствовало бы обеспечению исчерпывающего и четкого текста с точки зрения европейских правовых стандартов в этом вопросе, в том числе со стороны проверка способа, чьи предварительные рекомендации отражены в нормативном тексте", - говорится в релизе.

Кроме того, добавили в МИД Румынии, "вызывает сожаление" и то, что закон был принят в отсутствие соответствующих консультаций с представителями румынской общины в Украине, на чем настаивал Бухарест.

"Министерство иностранных дел призывает украинские власти проконсультироваться с Венецианской комиссией еще на этом этапе и полностью выполнить ее рекомендации, учитывая, что закон предусматривает шестимесячный срок для его вступления в силу", - говорится в заявлении.

Также румынская сторона отмечает, что неоднократно обращалась к Киеву с просьбой "тщательно проконсультировать румынское общество в Украине в процессе разработки и принятия закона".

Напомним, 13 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в ЕС. Согласно пояснительной записке к законопроекту, он должен усовершенствовать реализацию прав национальных меньшинств и основы государственной политики по отношению к ним.

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