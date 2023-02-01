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Викликає занепокоєння. РФ постачає Ірану військові технології в обмін на дрони, - Блінкен

Новость на русском →
Середа 01 лютого 2023 02:15
Викликає занепокоєння. РФ постачає Ірану військові технології в обмін на дрони, - Блінкен Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати надалі взаємодіятимуть з Ізраїлем та іншими країнами, щоб не дати Ірану можливості отримати ядерну зброю й постачати дрони до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час пресконференції в Єрусалимі.

Америнканський високопосадовець зазначив, що у союзників є спільні зобов'язання протистояти небезпечній активності Тегерану як у регіоні, так і поза його межами.

"Одним з видів такої діяльності, про яку ми говорили (на зустрічах у Єрусалимі - ред.), було надання Іраном РФ безпілотних технологій для застосування проти України", - розповів Блінкен.

Держсекретар додав, що Москва постачає Тегерану військові технології в обмін на дрони - і це "безумовно викликає справжнє занепокоєння у США та Ізраїлю".

Нагадаємо, раніше спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі підкреслив, що його країна спробує зірвати постачання іранських дронів до Росії.

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