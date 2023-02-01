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Вызывает беспокойство. РФ поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны, - Блинкен

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Среда 01 февраля 2023 02:15
Вызывает беспокойство. РФ поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны, - Блинкен Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты будут дальше взаимодействовать с Израилем и другими странами, чтобы не дать Ирану возможности получить ядерное оружие и поставлять дроны в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции в Иерусалиме.

Американский высокопоставленный чиновник отметил, что у союзников есть совместные обязательства противостоять опасной активности Тегерана как в регионе, так и за его пределами.

"Одним из видов такой деятельности, о которой мы говорили (на встречах в Иерусалиме - ред.), было предоставление Ираном РФ беспилотных технологий для применения против Украины", - рассказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Москва поставляет Тегерану военные технологии в обмен на дроны - и это "безусловно вызывает настоящую обеспокоенность у США и Израиля".

Напомним, раньше специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли подчеркнул, что его страна попытается сорвать поставки иранских дронов в Россию.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
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