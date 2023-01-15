Викликає коліки у диктатури. Кислиця висміяв справу проти сайту ООН у Росії

У Росії хочуть заборонити сайт Організації Об'єднаних Націй, оскільки навіть він викликає коліки у режиму диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України в ООН Сергія Кислицю у Twitter .

"У Росії зареєстрований позов про визнання інформації сайту новин ООН забороненою. У позові містяться вимоги заборонити доступ до news.un.org (офіційний новинний сайт ООН - ред.). Позивач - військова прокуратура армії. Насправді цей сайт - таке-сяке - стерильний як вода, але і він викликає коліки у диктатури", - написав Кислиця.

Зазначимо, вчора, 14 січня, військова прокуратура РФ звернулася до суду з клопотанням визнати забороненою інформацію з сайту новин ООН і обмежити до нього доступ.