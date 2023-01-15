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Вызывает колики у диктатуры. Кислица высмеял дело против сайта ООН в России

Фото: Сергей Кислица, постпред Украины при ООН (flickr by Museo de la Memoria y los Derechos Humanos)
Автор: Иван Носальский

В России хотят запретить сайт Организации Объединенных Наций, поскольку даже он вызывает колики у режима диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу в Twitter.

"В России зарегистрирован иск о признании информации сайта новостей ООН запрещенной. В иске содержатся требования запретить доступ к news.un.org (официальный новостной сайт ООН - ред.). Истец - военная прокуратура армии. На самом деле этот сайт - такой-сякой - стерильный как вода, но и он вызывает колики у диктатуры", - написал Кислица.

Отметим, вчера, 14 января, военная прокуратура РФ обратилась в суд с ходатайством признать запрещенной информацию с новостного сайта ООН и ограничить к нему доступ.

Напомним, ранее Кислица раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за использование в официальном обращении пропогандистского выражения "на Украине".

Также мы писали, что Кислица резко обратился к Совбезу ООН после того, как россияне в субботу, 14 января, ударили ракетой по дому в Днепре.

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